Pasticcio sui rimpatri | il governo italiano scontra il diritto europeo in Albania

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un contesto di forte polemica politica e giuridica, ilsi trova al centro di un acceso dibattito riguardo al centro per iaperto in. La recente decisione del Tribunale di Roma di non convalidare il trattenimento di migranti provenienti da Paesi considerati non sicuri ha sollevato interrogativi sul rispetto della normativa europea e sulle scelte politiche messe in atto dall’attuale esecutivo. Questa situazione coinvolge non solo il tema delicato dell’immigrazione, ma mette anche in discussione l’adeguatezza delle politiche governative in merito alla sicurezza e ai diritti umani.