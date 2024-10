Partita sospesa dopo i cori razzisti: annuncio UFFICIALE (Di sabato 19 ottobre 2024) La Partita è stata sospesa dopo i cori razzisti: è arrivato l’annuncio UFFICIALE sul brutto episodio che ha lasciato tutti di stucco Il calcio ci piace per le emozioni che è in grado di dare, per i gesti tecnici che scrivono la storia di una Partita e più in generale per tutto ciò che è in grado di suscitare di positivo negli appassionati del gioco più bello del mondo. Partita sospesa per cori razzisti (LaPresse) – calciomercato.itA volte però – e purtroppo non succede tanto di rado – capita di dovervi raccontare anche di eventi molto negativi, episodi di violenza e più in generale di condotte riprovevoli che annullano il senso più puro dello sport. Purtroppo oggi è uno di quei casi, anzi lo è stato domenica scorsa per il match tra Jonica e Città di Avola 2020, valevole per l’Eccellenza Girone B. Calciomercato.it - Partita sospesa dopo i cori razzisti: annuncio UFFICIALE Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Laè stata: è arrivato l’sul brutto episodio che ha lasciato tutti di stucco Il calcio ci piace per le emozioni che è in grado di dare, per i gesti tecnici che scrivono la storia di unae più in generale per tutto ciò che è in grado di suscitare di positivo negli appassionati del gioco più bello del mondo.per(LaPresse) – calciomercato.itA volte però – e purtroppo non succede tanto di rado – capita di dovervi raccontare anche di eventi molto negativi, episodi di violenza e più in generale di condotte riprovevoli che annullano il senso più puro dello sport. Purtroppo oggi è uno di quei casi, anzi lo è stato domenica scorsa per il match tra Jonica e Città di Avola 2020, valevole per l’Eccellenza Girone B.

