Pagelle Como-Parma, i VOTI ai protagonisti del match

I VOTI, i top e flop ai protagonisti del match valido per l'8ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: Pagelle Como-Parma

TOP: Nico Paz FLOP: Valeri 

VOTI: Como (4-2-3-1): Audero 6; Van der Brempt 5.5, Kempf 6.5, Dossena 5.5 (40'st

Pagelle Como-Parma 1-1 - voti e tabellino Serie A 2024/2025 - 5, Kempf 6. 5, Balogh 5, Hainaut 6, Valeri 5. In panchina: Reina, Jack, Barba, Iovine, Baselli, Engelhardt, Braunoder, Verdi, Jasim, Belotti. 5; Bernabé 6. Al Sinigaglia partita intensa che si apre con il gran gol di Bonny con un colpo di tacco di enorme astuzia. . Allenatore: Pecchia 6. 5, Sohm 6 (26’st Keita 6); Hernani 7 (33’st Camara sv), Almqvist 6 (16’st Man 5. (Sportface.it)

PAGELLE Bologna-Parma - i VOTI ai protagonisti del match - TOP: Beukema FLOP: Coulibaly VOTI: BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6. 5; Holm 6, Beukema 7, Erlic 6, Lykogiannis (78? Miranda 5); […]. I VOTI, i TOP e FLOP ai protagonisti del match valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A: PAGELLE Bologna-Parma I VOTI, i TOP e i FLOP del match valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: PAGELLE Bologna-Parma. (Calcionews24.com)

Pagelle Lecce-Parma 2-2 - voti e tabellino Serie A 2024/2025 - . 5, Morente 6. Ammoniti: Ramadani, Dorgu, Gaspar, Rafia. PARMA (4-2-3-1): Suzuki 6; Del Prato 6, Balogh 6, Osorio 5 (20’st Hainaut 7), Coulibaly 4. 5. NOTE: serata serena, campo in discrete condizioni. 5); Man 6, Sohm 5. 5. Al Via del Mare partita incredibile con un epilogo davvero inatteso. The post Pagelle Lecce-Parma 2-2, voti e tabellino Serie A 2024/2025 appeared first on SportFace. (Sportface.it)