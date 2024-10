Padova, donna morta in casa: vicino al corpo dosi di eroina. Nello stesso palazzo un femminicidio quattro anni fa (Di sabato 19 ottobre 2024) La 26enne, senzatetto, era stata ospitata in un appartamento vuoto. La pm potrebbe disporre l’autopsia: in caso di morte per overdose si indagherà su chi ha venduto la droga alla vittima Repubblica.it - Padova, donna morta in casa: vicino al corpo dosi di eroina. Nello stesso palazzo un femminicidio quattro anni fa Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La 26enne, senzatetto, era stata ospitata in un appartamento vuoto. La pm potrebbe disporre l’autopsia: in caso di morte per overdose si indagherà su chi ha venduto la droga alla vittima

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Da Napoli la prima donna a capo della Squadra Mobile di Padova - Una donna, la prima, al comando di uno dei settori più delicati della Questura di Padova, la Squadra Mobile. Si è insediata il 23 settembre Immacolata Benvenuto, proveniente dalla Questura di Treviso, dove ricopriva lo stesso incarico. Vice questore della Polizia di Stato, vanta un eccellente... (Napolitoday.it)

Padova - auto esce di strada e finisce in un fosso : morti un uomo e una donna - Tutto è successo attorno alle 6. La vettura, una Volkswagen Polo, è finita in un piccolo canale di scolo a bordo strada per poi schiantarsi contro il ponticello di cemento per l’accesso a una abitazione. Entrambi sono morti sul colpo. 30, quando un’auto con a bordo due persone è uscita di strada all’altezza di via Guerrino Soligo. (Thesocialpost.it)

Padova - auto esce di strada e finisce in un fosso : morti un uomo e una donna a Camposampiero - L’incidente è avvenuto alle 6.30 all'altezza di via Guerrino Soligo a Camposampiero. Vittime un uomo residente nel Trevigiano e una donna. Pare si sia trattato di una fuoriuscita autonoma.Continua a leggere . (Fanpage.it)