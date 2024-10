Bergamonews.it - Oktoberfest, Sacrae Scenae, Il Re Leone, castagne e mele: il week-end in provincia

(Di sabato 19 ottobre 2024) Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano tante castagnate, il festival cinematografico “” ad Ardesio, lo spettacolo con Paolo Cevoli a Dalmine, commedie dialettali a Leffe e a Treviglio, la Camminata in rosa per la prevenzione del cancro al seno, la Festa della mela a Moio de’ Calvi e lo spettacolo “Il Re” a Parre. Da annotare, inoltre, ‘all’Oasi Verde di Seriate, “Festinforna” a Pontirolo Nuovo, “No Planet B-Day” a Scanzorosciate, la Fiera del disco a Stezzano e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 19 e domenica 20 ottobre.