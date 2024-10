Calciomercato.it - Nuovo club per Kjaer: l’accordo si tinge di ‘giallo’

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il futuro di Simonpotrebbe essere arrivato ad un importante punto di svolta. Così la fumata bianca è un rebus ancora tutto da sciogliere Dopo aver chiuso la sua parentesi con la maglia del Milan, che ha deciso di non rinnovargli il contratto scaduto lo scorso 30 giugno, Simonnon ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Nonostante qualche timido sondaggio esplorativo effettuato da diversiin giro per il mondo, il trentacinquenne nativo di Horsens si è preso del tempo per valutare il da farsi, soppesando con attenzione le prossime mosse. Le ultime sul futuro di(LaPresse) – Calciomercato.itAlla voglia di ritornare subito in campo, infatti, si coniuga il desiderio di mettersi in gioco in un contesto nel quale essere protagonista. A tal proposito, nelle ultime oreè accostato con una certa insistenza al Frosinone.