Nuove aggressioni al pronto soccorso di Ivrea: la crescente preoccupazione degli infermieri (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza si è verificato recentemente al pronto soccorso dell’ospedale di Ivrea, generando timori tra il personale sanitario e i pazienti. Nella notte tra venerdì e sabato, un individuo già conosciuto dalle forze dell’ordine ha minacciato un’infermiera, creando un’atmosfera di tensione e paura. Questo caso evidenzia una problematica sempre più rilevante nel settore sanitario: la sicurezza degli operatori e dei cittadini che si trovano in situazioni di emergenza. Un confronto drammatico al pronto soccorso Intorno all’una di notte, l’aggressore ha iniziato a rivolgere insulti e minacce a un’infermiera di turno al triage, esprimendo la volontà di aggredirla fisicamente. La scena è avvenuta sotto gli occhi di una madre e del suo bambino, che hanno assistito allo scambio violento, amplificando così l’ansia generale. Gaeta.it - Nuove aggressioni al pronto soccorso di Ivrea: la crescente preoccupazione degli infermieri Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza si è verificato recentemente aldell’ospedale di, generando timori tra il personale sanitario e i pazienti. Nella notte tra venerdì e sabato, un individuo già conosciuto dalle forze dell’ordine ha minacciato un’infermiera, creando un’atmosfera di tensione e paura. Questo caso evidenzia una problematica sempre più rilevante nel settore sanitario: la sicurezzaoperatori e dei cittadini che si trovano in situazioni di emergenza. Un confronto drammatico alIntorno all’una di notte, l’aggressore ha iniziato a rivolgere insulti e minacce a un’infermiera di turno al triage, esprimendo la volontà di aggredirla fisicamente. La scena è avvenuta sotto gli occhi di una madre e del suo bambino, che hanno assistito allo scambio violento, amplificando così l’ansia generale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aggredito dal “padrone” : 35enne finisce al pronto soccorso dell’ospedale Goretti - Il lavoratore ha descritto una situazione fatta di parolacce, richieste di straordinari e una mole di lavoro eccessiva, a cui ha finora aderito per sostenere la sua famiglia, composta anche da due figli. Clima Lavorativo e Denuncia Non è stata solo la presunta violenza fisica a spingere il 35enne a denunciare il fatto all’INAIL e in Questura, ma anche il clima lavorativo che lo stesso ... (Dayitalianews.com)

Medici di pronto soccorso - al concorso da 23 posti solo tre candidati : si ricorre agli specialisti ambulatoriali - La delibera firmata dalla commissaria straordinaria della Asl Sabrina Cenciarelli è data 11 ottobre e riguarda un avviso straordinario per incarichi da conferire a medici specialisti ambulatoriali da assegnare al presidio ospedaliero del Goretti di Latina. Il tema è tutto nella premessa. In... (Latinatoday.it)

Coen "I miei quarant’anni in Pronto Soccorso" - Com’è cambiato il Pronto soccorso in quarant’anni? "In passato era un reparto ‘di passaggio’, poco organizzato, senza un primario, che prestava appunto il ‘primo’ soccorso ma con alle spalle un ospedale con posti letto sempre liberi. Dottore, come nasce il testo? "Ho scritto tre libri su altri aspetti della medicina dopo avere lasciato la professione. (Ilrestodelcarlino.it)