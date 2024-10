Spazionapoli.it - Napoli su Bonny, che goal di tacco dell’obiettivo di Manna

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il gioiellino del Parma continua a stupire, unda capogiro per l’obiettivo azzurro che rimane nei radar di. Ilmonitora il reparto attaccanti per cercare il miglior sostituto possibile a Romelu Lukaku, il belga sta facendo benissimo ma avrà bisogno di rifiatare prima o poi. Gli azzurri già in estate hanno messo gli occhi su Ange, centravanti del Parma classe 2003 molto abile nello stretto. Per ora i gialloblu se lo godono e lui ripaga la fiducia dell’allenatore e della dirigenza. I tifosi sperano di poter tornare alla vittoria grazie alla sua splendida rete realizzata contro il Como di Fabregas.porta in vantaggio il Parma,dipazzesco Angeha portato in vantaggio il Parma con un clamorosodi, gesto tecnico spettacolare per il francese che ha fatto andare in visibilio il pubblico ospite a Como.