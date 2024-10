MotoGP Gp Australia 2024, Bagnaia: “Oggi Martin ha scherzato con noi, non ha avuto cali” (Di sabato 19 ottobre 2024) “Purtroppo il feeling con la moto non c’era dopo che questa mattina siamo stati costretti a fare qalche modifica a causa del vento. Abbiamo faticato in tutti i punti in cui invece andavamo bene”. Queste le parole di Francesco Bagnaia, ai microfoni di Sky Sport, quarto nella Sprint Race odierna in Australia. Il campione del Mondo in carica perde sei punti in classifica da Martin: “Lui Oggi ha scherzato con noi. Poteva mantenere il ritmo del 27 alto per tutta la gara. Non ha avuto cali di gomme, invece io già al sesto giro ho avuto dei problemi”. MotoGP Gp Australia 2024, Bagnaia: “Oggi Martin ha scherzato con noi, non ha avuto cali” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “Purtroppo il feeling con la moto non c’era dopo che questa mattina siamo stati costretti a fare qalche modifica a causa del vento. Abbiamo faticato in tutti i punti in cui invece andavamo bene”. Queste le parole di Francesco, ai microfoni di Sky Sport, quarto nella Sprint Race odierna in. Il campione del Mondo in carica perde sei punti in classifica da: “Luihacon noi. Poteva mantenere il ritmo del 27 alto per tutta la gara. Non hadi gomme, invece io già al sesto giro hodei problemi”.Gp: “hacon noi, non ha” SportFace.

