Mo: Meloni, 'risposte a problema sfollati Libano o si rischia caos' (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - La situazione degli sfollati in Libano "rischia di creare una situazione di non ritorno. Bisogna dare risposte immediate o la situazione può diventare deflagrante, sia in territorio libanese -contribuendo a una destabilizzazione che stiamo cercando di combattere- sia fino a casa nostra". Così la premier Giorgia Meloni in una breve intervista rilasciata ieri, a Beirut, al tg4. Iltempo.it - Mo: Meloni, 'risposte a problema sfollati Libano o si rischia caos' Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - La situazione degliindi creare una situazione di non ritorno. Bisogna dareimmediate o la situazione può diventare deflagrante, sia in territorio libanese -contribuendo a una destabilizzazione che stiamo cercando di combattere- sia fino a casa nostra". Così la premier Giorgiain una breve intervista rilasciata ieri, a Beirut, al tg4.

