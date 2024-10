Mo: Austin, 'sollevato che Netanyahu sia al sicuro' (Di sabato 19 ottobre 2024) Tel Aviv, 19 ott. (Adnkronos) - Il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha detto al suo omologo israeliano Yoav Gallant di essere sollevato dal fatto che il primo ministro Benjamin Netanyahu fosse al sicuro dopo che un attacco con un drone ha preso di mira la sua casa a Cesarea. Secondo il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Gallant inoltre ha aggiornato Austin sulle recenti operazioni israeliane contro Hezbollah nel Libano meridionale e a Beirut. Liberoquotidiano.it - Mo: Austin, 'sollevato che Netanyahu sia al sicuro' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tel Aviv, 19 ott. (Adnkronos) - Il segretario alla Difesa statunitense Lloydha detto al suo omologo israeliano Yoav Gallant di esseredal fatto che il primo ministro Benjaminfosse aldopo che un attacco con un drone ha preso di mira la sua casa a Cesarea. Secondo il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Gallant inoltre ha aggiornatosulle recenti operazioni israeliane contro Hezbollah nel Libano meridionale e a Beirut.

