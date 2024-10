Milan-Udinese, Runjaic: “Secondo me c’era rigore su Kabasele” (Di sabato 19 ottobre 2024) Kosta Runjaic, allenatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Udinese, 8^ giornata del campionato di Serie A 2024-2025 Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Kosta, allenatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' al termine di, 8^ giornata del campionato di Serie A 2024-2025

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Per il Milan 3 punti di sofferenza : Leao fuori ma i rossoneri battono l'Udinese - Al 44' lampo friulano con un blitz di Ehizibue, che di testa fa 1-1. Nonostante la superiorità numerica l'Udinese non crea veri pericoli e il Milan amministra senza patemi. Un successo arrivato anche senza Rafael Leao, in panchina per tutto il match. Nella ripresa subito un cambio per Fonseca: fuori Okafor, dentro Musah. (Liberoquotidiano.it)

Milan-Udinese 1-0 : il tabellino - Milan-Udinese 1-0 Marcatori: 13` pt Chukwueze (Mil) Assist: 13` pt Pulisic (Mil) MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracci... (Calciomercato.com)

Milan-Udinese - le pagelle di CM : Fofana impressionante - finalmente Chukwueze. Pavlovic confusionario - Milan-Udinese 1-0 MILAN Maignan 6: un martello nel guidare costantemente il reparto difensivo. Per la prima volta indossa la fascia di capit... (Calciomercato.com)