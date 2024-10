Thesocialpost.it - Marche, donna trovata morta in un b&b: il decesso risalirebbe a tre giorni fa

(Di sabato 19 ottobre 2024) Una tragica scoperta ha scosso Porto San Giorgio, nelle. Il cadavere di una, di circa 30 anni e probabilmente di origine straniera, è stato rinvenuto all’interno di un appartamento adibito a bed & breakfast. L’allarme è stato lanciato da una vicina di casa, che aveva percepito un odore intenso provenire dall’abitazione.Leggi anche: Catania, uomo trascinato via dall’acqua: salvato da un passante La vittima, secondo i primi rilievi effettuati dai sanitari del 118, era deceduta da almeno tre. Il corpo presentava diverse ecchimosi, segno che potrebbe trattarsi di una morte violenta, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica dei fatti. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della squadra mobile di Fermo, insieme alla polizia scientifica, per i rilievi del caso. L’intera comunità è sotto shock per l’accaduto.