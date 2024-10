Maltempo, Italia sott’acqua: strade sommerse e torrenti di fango. Evacuazioni in Emilia Romagna, esondazioni in Sicilia (video) (Di sabato 19 ottobre 2024) Un’ondata di Maltempo investe l’Italia: lo Stivale è sott’acqua, con strade come fiumi, torrenti di fango e ondate che straripano dai corsi d’acqua e si riversano ovunque, specie in Sicilia, dove per le vie di Catania, Licata, e perfino a Stromboli, dove nel piccolo borgo di Ginostra dalla scorsa notte manca l’energia elettrica. E con pietre e detriti che hanno raggiunto il centro abitato creando problemi agli abitanti. L’allerta Maltempo dilaga in queste ore, imperversando sull’Italia con tanta pioggia e nubifragi su alcune Regioni, allagamenti ed esondazioni di fiumi e torrenti. Con Emilia Romagna – dove alcune zone sono state evacuate – e Sicilia – dove preoccupa soprattutto l’esondazione del fiume Salso a Licata – monitorate speciali. Secoloditalia.it - Maltempo, Italia sott’acqua: strade sommerse e torrenti di fango. Evacuazioni in Emilia Romagna, esondazioni in Sicilia (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un’ondata diinveste l’: lo Stivale è, concome fiumi,die ondate che straripano dai corsi d’acqua e si riversano ovunque, specie in, dove per le vie di Catania, Licata, e perfino a Stromboli, dove nel piccolo borgo di Ginostra dalla scorsa notte manca l’energia elettrica. E con pietre e detriti che hanno raggiunto il centro abitato creando problemi agli abitanti. L’allertadilaga in queste ore, imperversando sull’con tanta pioggia e nubifragi su alcune Regioni, allagamenti eddi fiumi e. Con– dove alcune zone sono state evacuate – e– dove preoccupa soprattutto l’esondazione del fiume Salso a Licata – monitorate speciali.

