Oasport.it - LIVE Superbike, GP Spagna 2024 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1 con Bulega in pole!

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.49 Al momento ci sono 23 gradi in Andalucia, 28 sulla pista di Jerez. 13.47 Basta non perdere oltre 9 punti per la vittoria del secondo titolo per il turco Razgatlioglu. 13.45 Petrucci si conferma in forma con una buona qualifica, male, malissimo Bautista e Rea che partiranno a centro gruppo. 13.42si presenta indopo aver praticamente distrutto il record del circuito con il tempo di 1.37.596. 13.40 Buon pomeriggio e benvenuti alladi-1 diin scena al GP di. 11.20 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 14 per-1! 11.18distrugge il record della pista e lo firma in 1.37.596, Razgatlioglu ci prova ma non va oltre i 6 decimi di distacco. Ottimo Petrucci quarto come Locatelli sesto. Rinaldi in mostra con il nono posto, Iannone undicesimo.