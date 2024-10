Ilrestodelcarlino.it - Lazzaretti: "Io scaricato dai 3V?. Non lascio il consiglio comunale"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il ‘misconosciuto’ Giancarloesce allo scoperto. Il candidato sindaco per 3V - Verucchio Villa Verucchio, ‘ripudiato’ dal portavoce Matteo Angelini e da altri 11 firmatari ("Non ci rappresenta più inné in altre sedi"), non perde il suo aplomb neanche in questa occasione. "Nella riunione in cui il gruppo ha preso quella posizione non ero presente. Avevo proposto a tutti di rinviarla più volte, infatti mancavano circa metà del gruppo di candidati. Non faccio politica facendo volare gli stracci, soprattutto contro persone che sono state con me e insieme a me, anche a piangere. È una modalità che non mi appartiene". Ma il provvedimento resta incomprensibile per il piccolo imprenditore di Villa Verucchio. "Angelini mi ha fortemente voluto come candidato sindaco e gli dissi da subito che io amo il confronto, non lo scontro, ma poi la sintesi la faccio io.