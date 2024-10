Quotidiano.net - Ladro ucciso a sforbiciate, la Procura sui due cinesi arrestati: "Omicidio efferato, restino in cella"

(Di sabato 19 ottobre 2024) Uno dei due ha sostenuto che lui non ha, perché è arrivato "solo alla fine", e l’altro ha raccontato di aver "colpito per paura, per reazione", dopo essere stato aggredito. Sono le versioni difensive portate davanti al gip dai due, marito e nipote della titolare di un bar,giovedì a Milano per aver ammazzato unche stava tentando di portare via dei Gratta e Vinci.volontario da parte di entrambi, sostiene la, che chiede chein carcere, anche perché le immagini parlano chiaro. I filmati di una telecamera di sorveglianza vicino al bar-tabaccheria, scrive la pm Maura Ripamonti nella richiesta di convalida e di custodia cautelare, "dimostrano chiaramente come i fendenti", sferrati con delle forbici, "sono numerosi e caratterizzati da estrema violenza" su un uomo inerme.