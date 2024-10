Gaeta.it - La difesa dell’Anci: Luciano D’Alfonso rilancia il valore dell’autonomia locale in Abruzzo

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani è al centro di un acceso dibattito politico in. L'onorevoleesprime preoccupazione per la situazione attuale dell'associazione, sottolineando l'importanza fondamentale della sua missione: rappresentare le libertà locali in un contesto statale spesso centralizzato. In questo articolo, analizziamo il punto di vista diriguardo al ruolo, l'importanzae il recente scambio di accuse tra le forze politiche abruzzesi. Il ruolonel contestoL'Anci, istituita per volere di Don Luigi Sturzo, ha come obiettivo principale quello di garantire la rappresentanza e la voce dei comuni italiani nel panorama politico nazionale.