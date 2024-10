Kraven – Il cacciatore: Sony debutta con una macabra scena d’apertura al NYCC (Di sabato 19 ottobre 2024) Kraven – Il cacciatore: Sony debutta con una macabra scena d’apertura al NYCC Il panel del Comic-Con di New York della Sony Pictures si è appena concluso e per i presenti sono stati proiettati i primi 8 minuti di Kraven – Il cacciatore. Il filmato non è stato rilasciato ufficialmente (ci aspettiamo un nuovo trailer all’inizio della prossima settimana), ma alcuni frammenti sono trapelati online insieme a un paio di nuove foto promozionali. La sequenza di apertura vede Kraven (Aaron Taylor-Johnson) perseguitare e uccidere diversi nemici in una prigione, e si dice che la violenza sia sorprendentemente macabra. È stata mostrata anche una seconda clip, con “molteplici uccisioni molto brutali”, tra cui l’assassinio tramite trappola per orsi, ascia e ceppo d’albero – che, secondo quanto riferito, spacca qualcuno a metà. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di sabato 19 ottobre 2024)– Ilcon unaalIl panel del Comic-Con di New York dellaPictures si è appena concluso e per i presenti sono stati proiettati i primi 8 minuti di– Il. Il filmato non è stato rilasciato ufficialmente (ci aspettiamo un nuovo trailer all’inizio della prossima settimana), ma alcuni frammenti sono trapelati online insieme a un paio di nuove foto promozionali. La sequenza di apertura vede(Aaron Taylor-Johnson) perseguitare e uccidere diversi nemici in una prigione, e si dice che la violenza sia sorprendentemente. È stata mostrata anche una seconda clip, con “molteplici uccisioni molto brutali”, tra cui l’assassinio tramite trappola per orsi, ascia e ceppo d’albero – che, secondo quanto riferito, spacca qualcuno a metà.

