Juventus-Stoccarda come vederla in tv? Canale, data e orario Champions League 2024/2025 (Di sabato 19 ottobre 2024) come vedere in diretta tv la sfida tra Juventus e Stoccarda, valida per la terza giornata di Champions League 2024/2025? Ecco Canale, data, orario e tutto quello che c'è da sapere. Dopo la vittoria contro il Psv e l'impresa di Lipsia, i bianconeri di Thiago Motta vanno a caccia di altri tre punti per proseguire il percorso netto. A Torino mancheranno lo squalificato Di Gregorio e gli infortunati Bremer, Koopmeiners e Nico Gonzalez, tra gli altri, ma la Juve partirà comunque favorita. La sfida è in programma martedì 21 ottobre alle ore 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (213) e in streaming su NOW e Sky Go.

Juventus-Lazio come vederla oggi in tv? Canale - orario e diretta streaming Serie A 2024/2025 - . Non sarà facile, contro una Lazio che ha iniziato molto bene il suo percorso con Marco Baroni. Il fischio d’inizio a San Siro è in programma alle ore 20:45 di sabato 19 ottobre. Come vedere oggi in tv Juventus-Lazio, partita valida per l’ottava giornata della Serie A 2024/2025? Ecco canale, orario, diretta streaming e tutto quello che c’è da sapere. (Sportface.it)

Juventus-Lazio - Thiago Motta in conferenza stampa oggi in tv : canale - orario e diretta streaming - Thiago Motta parlerà in conferenza stampa oggi in tv alla vigilia di Juventus-Lazio, match valido per la nona giornata della Serie A 2024/2025. it vi terrà aggiornati con la diretta scritta. Il mister bianconero è atteso nel quartier generale della Vecchia Signora per presentare i temi di un incontro molto delicato perché viene dopo la sosta e dopo il pari deludente contro il Cagliari, sempre in ... (Sportface.it)

Giugliano-Juventus U23 oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 - Chi la spunterà? Fischio d’inizio fissato alle ore 15 di sabato 12 ottobre. COME VEDERE GIUGLIANO-JUVENTUS U23 OGGI IN TV Ciugliano-Juventus U23 sarà visibile su Sky Sport 251, diretta streaming su Sky Go e su NOW, diretta scritta su Sportface. . it. Allo stadio Alberto De Cristofaro i campani, partiti molto bene in questo avvio di stagione con 14 punti nelle prime otto, ospitano la Next Gen ... (Sportface.it)