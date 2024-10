Incidente mortale a Latina: due uomini deceduti e grave ferimento per un bambino (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’Incidente tragico ha scosso la provincia di Latina nella mattina di oggi, sabato 19 ottobre 2024. Un violento scontro frontale tra due autovetture nel comune di Santi Cosma e Damiano ha portato alla morte di due uomini e ha lasciato un bambino in gravi condizioni. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’Incidente, mentre i servizi di emergenza hanno rapidamente risposto per gestire la situazione e assistere le vittime. La dinamica dell’Incidente Nella mattinata di oggi, due automobili si sono scontrate frontalmente per motivi ancora da accertare. La collisione, avvenuta in un punto critico del comune di Santi Cosma e Damiano, ha avuto conseguenze devastanti: due uomini, uno di 52 anni e un altro di 81 anni, hanno perso la vita sul colpo. Gaeta.it - Incidente mortale a Latina: due uomini deceduti e grave ferimento per un bambino Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’tragico ha scosso la provincia dinella mattina di oggi, sabato 19 ottobre 2024. Un violento scontro frontale tra due autovetture nel comune di Santi Cosma e Damiano ha portato alla morte di duee ha lasciato unin gravi condizioni. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’, mentre i servizi di emergenza hanno rapidamente risposto per gestire la situazione e assistere le vittime. La dinamica dell’Nella mattinata di oggi, due automobili si sono scontrate frontalmente per motivi ancora da accertare. La collisione, avvenuta in un punto critico del comune di Santi Cosma e Damiano, ha avuto conseguenze devastanti: due, uno di 52 anni e un altro di 81 anni, hanno perso la vita sul colpo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Latina - incidente stradale a Santi Cosma e Damiano : 2 morti e un bimbo ferito - Grave incidente stradale in provincia di Latina. È accaduto questa mattina nel comune di Santi Cosma e Damiano, dove due uomini, rispettivamente di 52 e 81 anni, sono morti a seguito dell'impatto tra le rispettive automobili, che sono entrate in collisione frontalmente. . Nell'incidente è rimasto ferito anche un bambino, passeggero a bordo di una delle due vetture. (Tg24.sky.it)

Drammatico incidente stradale in provincia di Latina. Pesantissimo il bilancio : 2 morti - Il piccolo è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso per le cure necessarie. NB: Immagine di repertorio L'articolo Drammatico incidente stradale in provincia di Latina. Le sue condizioni non sono ancora state rese pubbliche, ma la tempestività dell’intervento ha permesso di prestargli assistenza immediata. (Dayitalianews.com)

Incidente stradali mortali : in drammatico aumento negli ultimi cinque anni in provincia di Latina. Lo dicono i dati Istat - 525 incidenti con lesioni, provocando 3. 634 feriti. Solo nella provincia di Roma sono morti 71 pedoni, la cifra più alta in Italia, mentre a Latina si registrano 10 ciclisti deceduti, un dato preoccupante. . 039 decessi e 224. La provincia di Roma ha segnato il numero più alto di morti tra i pedoni, seguita da Milano e Napoli. (Dayitalianews.com)