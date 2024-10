In 20.000 in marcia contro Stellantis. C’è anche Conte che lodava la fusione (Di sabato 19 ottobre 2024) Sciopero dei sindacati per i tagli e il crollo della produzione in Italia. Il ministro Urso raccoglie l’appello e oggi convoca l’azienda. L’incoerenza dell’ex premier: ha detto sì all’operazione Fca-Peugeot e ora protesta. Laverita.info - In 20.000 in marcia contro Stellantis. C’è anche Conte che lodava la fusione Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di sabato 19 ottobre 2024) Sciopero dei sindacati per i tagli e il crollo della produzione in Italia. Il ministro Urso raccoglie l’appello e oggi convoca l’azienda. L’incoerenza dell’ex premier: ha detto sì all’operazione Fca-Peugeot e ora protesta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In marcia contro la violenza. “Giù le mani da chi sciopera” - Chiederò alla Prefettura di farlo, altrimenti posso convocarli io”. Presente la Cgil della Toscana con il segretario regionale Rossano Rossi, nonostante qualche tensione con l’organizzazione territoriale pratese, che infatti è spiccata per l’assenza. L’altro giorno – lo ricordiamo – nella pelletteria “Lin Weidong” di via Galilei a Seano sono entrati la Guardia di Finanza, i tecnici dell’Asl e un ... (Lanazione.it)

Il Comune 'nega' la concessione del Velodromo alla Marcianise Calcio - la controversia in Cassazione - Le sezioni unite civili della Corte di Cassazione, presiedute da Pasquale D'ascola hanno evidenziato il difetto di giurisdizione nella controversia della Ssd Marcianise Calcio e il Comune di Marcianise in merito alla concessione gratuita della zona centrale del Velodromo bruscamente interrotta... (Casertanews.it)

In marcia contro il ponte gigante. La protesta dopo il ricorso al Tar - La manifestazione – le cui motivazioni sono state spiegate ai cittadini in due banchetti organizzati domenica ad Albairate e a Robecco sul Naviglio –, programmata a ridosso della decisione del Tar del Lazio sulle osservazioni al progetto e alla nomina del commissario governativo (lo stesso dirigente Anas Eutimio Mucilli che è stato di recente indagato per tangenti che avrebbe ottenuto in cambio ... (Ilgiorno.it)