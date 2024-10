Il trono di spade, Peter Dinklage su Dance: "Il mio essere umano preferito sul set della serie" (Di sabato 19 ottobre 2024) Peter Dinklage, interprete di Tyrion Lannister ne Il trono di spade, ha svelato che Charles Dance, è stato il suo essere umano preferito sul set nonostante gli insulti durante la serie Peter Dinklage ha avuto un rapporto migliore fuori dallo schermo con la star de Il trono di spade, Charles Dance, interprete di Tywin Lannister, che sullo schermo. L'attore, 55 anni, è apparso nell'ultimo episodio di Hot Ones giovedì 17 ottobre e ha parlato del periodo trascorso nella serie fantasy della HBO e delle amicizie che ha stretto con i suoi compagni di cast. Il quattro volte vincitore di un Emmy ha spiegato al conduttore Sean Evans quanto apprezzi l'amicizia con il padre sullo schermo, Dance. Dinklage ha interpretato Tyrion Lannister e Dance, 78 anni, ha interpretato Tywin. Il trono di Movieplayer.it - Il trono di spade, Peter Dinklage su Dance: "Il mio essere umano preferito sul set della serie" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di sabato 19 ottobre 2024), interprete di Tyrion Lannister ne Ildi, ha svelato che Charles, è stato il suosul set nonostante gli insulti durante laha avuto un rapporto migliore fuori dallo schermo con la star de Ildi, Charles, interprete di Tywin Lannister, che sullo schermo. L'attore, 55 anni, è apparso nell'ultimo episodio di Hot Ones giovedì 17 ottobre e ha parlato del periodo trascorso nellafantasyHBO e delle amicizie che ha stretto con i suoi compagni di cast. Il quattro volte vincitore di un Emmy ha spiegato al conduttore Sean Evans quanto apprezzi l'amicizia con il padre sullo schermo,ha interpretato Tyrion Lannister e, 78 anni, ha interpretato Tywin. Ildi

