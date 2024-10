I campioni NXT perduti (Di sabato 19 ottobre 2024) Quando partì NXT 2.0 ero convinto che i regni sarebbero stati tutti brevi così da testare più giovani possibili con le cinture, invece la maggior parte sono stati piuttosto dilatati, mi riferisco in particolare a quello di un anno di Bron e ai successivi di 6 mesi rispettivamente di Carmelo e Ilja. Insomma per 2 anni abbiamo avuto solo 3 campioni, questo almeno finché non è avvenuto lo scambio Trick-Ethan-Trick, una ventata d’aria fresca che ha permesso allo show di intraprendere una narrativa diversa dal campione imbattibile, insuperabile, inscalfibile. In realtà c’è sempre stato Oba Femi negli ultimi 9 mesi ma avete capito a cosa mi riferisco. Zonawrestling.net - I campioni NXT perduti Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Quando partì NXT 2.0 ero convinto che i regni sarebbero stati tutti brevi così da testare più giovani possibili con le cinture, invece la maggior parte sono stati piuttosto dilatati, mi riferisco in particolare a quello di un anno di Bron e ai successivi di 6 mesi rispettivamente di Carmelo e Ilja. Insomma per 2 anni abbiamo avuto solo 3, questo almeno finché non è avvenuto lo scambio Trick-Ethan-Trick, una ventata d’aria fresca che ha permesso allo show di intraprendere una narrativa diversa dal campione imbattibile, insuperabile, inscalfibile. In realtà c’è sempre stato Oba Femi negli ultimi 9 mesi ma avete capito a cosa mi riferisco.

