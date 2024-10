Grave malore: 52enne salvato grazie al cognato e all'amico infermiere (Di sabato 19 ottobre 2024) TRIESTE - salvato in extremis dopo un Grave malore: è successo al 52enne F.M., che è stato salvato dai sanitari del 118, anche grazie all’intervento dei parenti, guidati al telefono dagli operatori della centrale operativa Sores. Come riporta Il Piccolo, l’uomo aveva accusato mal di stomaco già Triesteprima.it - Grave malore: 52enne salvato grazie al cognato e all'amico infermiere Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di sabato 19 ottobre 2024) TRIESTE -in extremis dopo un: è successo alF.M., che è statodai sanitari del 118, ancheall’intervento dei parenti, guidati al telefono dagli operatori della centrale operativa Sores. Come riporta Il Piccolo, l’uomo aveva accusato mal di stomaco già

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Camion precipita in un dirupo per 15 metri : l’autista salvato dopo una notte di ricerche - è grave - L'incidente a Succivo, nella provincia di Caserta: ci sono volute ore di ricerche per salvare l'autista del camion, precipitato per 15 metri in una scarpata. L'uomo è stato portato in codice rosso in ospedale.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Incidente sul lavoro ad Abbadia San Salvatore - grave 69enne in ospedale col Pegaso - Dopo i primi soccorsi messi in atto sul posto dai sanitari del 118 dell’Asl Toscana sud est, l’uomo è stato trasportato in codice giallo con l’elisoccorso regionale Pegaso 2 da Abbadia al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Abbadia San Salvatore (Siena), 18 settembre 2024 – Incidente sul lavoro questa mattina, 18 settembre, intorno alle 10. (Lanazione.it)

Il padre del portiere Salvatore Sirigu ha avuto un grave incidente in moto : scontro frontale con un camion - Adriano Sirigu, papà dell’ex portiere della Nazionale Salvatore Sirigu, è rimasto coinvolto in un incidente mentre era alla guida della sua moto. (Notizie.virgilio.it)