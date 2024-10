Giulio Berruti, Maria Elena Boschi e l'amore sul red carpet della Festa del Cinema di Roma (Di sabato 19 ottobre 2024) Sul tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma l'attore e la politica, legati da quattro anni, hanno sfilato mano nella mano. Le foto che raccontano il loro amore Vanityfair.it - Giulio Berruti, Maria Elena Boschi e l'amore sul red carpet della Festa del Cinema di Roma Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Sul tappeto rossodeldil'attore e la politica, legati da quattro anni, hanno sfilato mano nella mano. Le foto che raccontano il loro

A braccetto da settant’anni - festa grande per Sante ed Elena : "Amore e tanta pazienza" - Ieri per loro è stata organizzata una bella festa a sorpresa in famiglia. Ama l’agricoltura e ne sente la mancanza. Il consiglio che diamo, in generale, ai giovani di oggi è di restare con i piedi per terra. Sembra che oggi tutto sia possibile, ma la vita vera non è così". Non sono mancate le prove, come per tutti. (Ilrestodelcarlino.it)

“Luca Barbareschi mi diede uno schiaffo ad una festa. A me lui piaceva. Ho conosciuto l’amore dal dentista” : Serena Grandi a Storie di donne al bivio - Anche se mi aveva tradito molto ed era gelosissimo”, spiega Grandi, che poi aggiunge anche un particolare su una delle feste a cui ha partecipato tempo dopo la separazione. È un mix nostalgico tra passato e futuro quello che Serena Grandi ha portato a Storie di donne al bivio, dov’è stata ospite di Monica Setta. (Ilfattoquotidiano.it)

Scopri le poesie di Mario Festa nel suo libro MESSAGGIO D’AMORE - Un Messaggio d’amore per Francesco “Caro Francesco,scrivo per te, con la penna del cuore, il mio libro ‘MESSAGGIO D’AMORE’. Voglio, umilmente, offrirti […]. Il libro “MESSAGGIO D’AMORE” del poeta salernitano Mario Festa è dedicato al nipotino Francesco. Nella premessa, l’autore scrive con affetto e dedizione, offrendo una guida ispirata all’amore e ai valori fondamentali della vita. (Periodicodaily.com)