Giacca in pelle da uomo: nuove narrazioni di mascolinità (Di sabato 19 ottobre 2024) Life&People.it Nell'universo della moda uomo, la Giacca in pelle si è imposta nel tempo quale immortale emblema di forza e virilità, costituendo, nelle sue forme più classiche, l'iconografia di un'immagine dell'uomo che vive la quotidianità in contrasto con le sue più profonde vulnerabilità interiori. Oggi, tuttavia, le passerelle raccontano l'incipit di una storia nuova. Il bisogno di cercare inedite configurazioni del ruolo maschile si infiltra tra le cuciture, le silhouette e le linee della Giacca in pelle, al fine di giungere tra i suoi dettagli alla sublimazione della poliedrica identità dell'uomo contemporaneo. Saccheggiando l'abbigliamento femminile dei suoi tagli morbidi e delle sue finiture delicate, la Giacca in pelle, pur mantenendo il suo consueto fascino, riflette una mascolinità più disinvolta.

