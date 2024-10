Georgia al voto per legislative, al bivio tra Europa e Russia (Di sabato 19 ottobre 2024) Urne aperte in Georgia questa mattina per delle elezioni legislative cruciali per il futuro del Paese, un voto che ha il valore di una sorta di referendum tra i gruppi di opposizione filo-europei e il partito conservatore al potere, accusato di deriva autoritaria filo-russa. I risultati del voto, che si terrà tra le 8 e le 20 ora locale, saranno esaminati attentamente a Bruxelles, in un momento in cui i leader europei temono che la Georgia si stia allontanando dalla sua ambizione di aderire all'Ue. Recenti sondaggi indicano che un'alleanza di opposizione potrebbe raccogliere abbastanza voti per sconfiggere il Sogno Georgiano, il partito del miliardario Bidzina Ivanishvili, che ha segretamente tirato le fila del potere per un decennio. Quotidiano.net - Georgia al voto per legislative, al bivio tra Europa e Russia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Urne aperte inquesta mattina per delle elezionicruciali per il futuro del Paese, unche ha il valore di una sorta di referendum tra i gruppi di opposizione filo-europei e il partito conservatore al potere, accusato di deriva autoritaria filo-russa. I risultati del, che si terrà tra le 8 e le 20 ora locale, saranno esaminati attentamente a Bruxelles, in un momento in cui i leader europei temono che lasi stia allontanando dalla sua ambizione di aderire all'Ue. Recenti sondaggi indicano che un'alleanza di opposizione potrebbe raccogliere abbastanza voti per sconfiggere il Sognono, il partito del miliardario Bidzina Ivanishvili, che ha segretamente tirato le fila del potere per un decennio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni Usa : record al voto anticipato in Georgia - I candidati hanno entrambi fatto tappa in Pennsylvania lunedì, uno degli stati chiave per le elezioni presidenziali. Attualmente i sondaggi mostrano Trump e Harris quasi in parità L'articolo Elezioni Usa: record al voto anticipato in Georgia proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Georgia - affluenza record al debutto del voto anticipato : gli scenari dello “swing State” - Il voto della Georgia dimostrerà se questo appello dell’ultima ora ha funzionato. Potrebbero quindi esserci molti entusiasti di Donald Trump tra chi si è già recato alle urne. La Georgia è anche lo Stato in cui ormai da anni si è sviluppato lo straordinario lavoro di registrazione al voto che ha visto nella democratica Stacey Abrams il suo simbolo e motore. (Ilfattoquotidiano.it)

Usa 2024 : in Georgia 300mila voti nel primo giorno - record per il voto anticipato - Forse nella prossima settimana o giù di lì, vedremo che salirà fino a 300. Affluenza record nel primo giorno di voto anticipato in Georgia, lo Stato americano in bilico e uno dei più monitorati, con l’ex presidente Donald Trump che punta a riconquistarlo, dopo averlo perso quattro anni fa con un ristretto margine contro il presidente Joe Biden. (Metropolitanmagazine.it)