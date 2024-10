G7scontri dimostranti-Polizia a Napoli

G7,scontri dimostranti-Polizia a Napoli (Di sabato 19 ottobre 2024) 19.07 Scontri tra manifestanti contro il G7 Difesa e forze di Polizia a Napoli, nella centrale Piazza Carità. I manifestanti si sono avvicinati alle forze dell'ordine e hanno usato come scudo tre grossi manifesti di cartone, al di sopra dei quali hanno fatto volare pietre e bottiglie. La Polizia ha risposto con fumogeni e con la forza per impedire loro di raggiungere Palazzo Reale e farli tornare indietro. Non ci sono stati feriti, poco dopo la situazione è tornata tranquilla. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 19 ottobre 2024) 19.07 Scontri tra manifestanti contro il G7 Difesa e forze di, nella centrale Piazza Carità. I manifestanti si sono avvicinati alle forze dell'ordine e hanno usato come scudo tre grossi manifesti di cartone, al di sopra dei quali hanno fatto volare pietre e bottiglie. Laha risposto con fumogeni e con la forza per impedire loro di raggiungere Palazzo Reale e farli tornare indietro. Non ci sono stati feriti, poco dopo la situazione è tornata tranquilla.

G7 a Napoli - tutto come previsto : i pro Pal attaccano la polizia e poi si lamentano per la reazione (video) - . La forzatura del blocco da parte dei manifestanti ha portato agli scontri: da parte delle prime file del corteo sono partite bottiglie verso i poliziotti, che con la forza ha fatto indietreggiare il corteo, lanciando anche dei lacrimogeni per spingerli ad arretrare. La testa del corteo, facendosi scudo con tre cartelloni inneggianti alla fine del conflitto in Medio Oriente, è avanzata in ... (Secoloditalia.it)

Tensione in piazza Carità a Napoli : scontri tra manifestanti e polizia durante il G7 - Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore di Napoli, in una delle piazze più vivaci e frequentate dai turisti, si sono verificati scontri tra manifestanti contrari al G7 e le forze dell’ordine. Nonostante la pioggia e le condizioni meteorologiche avverse, un numeroso gruppo di manifestanti ha dato vita a una protesta accesa, esprimendo fermamente il proprio dissenso nei confronti del vertice ... (Gaeta.it)

G7 Difesa Napoli - scontri tra i manifestanti e la polizia al corteo : bottiglie e lacrimogeni