Ilfoglio.it - Fine vita: l’alternativa non è mai tra il “morire prima” o il morire malamente dopo

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Non è detto chesia peggio chepoi – campeggia sulla diapositiva accanto al volto di un monaco buddista. E questa sarebbe, secondo il relatore, una grande verità, di quelle che potrebbero influenzare il dibattito legislativo sulladellanel nostro paese. Resto perplesso: è molto tardi, ho una giornata di lavori congressuali alle spalle. La platea è composta da giovani internisti, spesso eroici specializzandi mal pagati che, ora per compiacere i relatori che sono loro direttori, ora per pura e ancora fresca passione professionale, hanno sfidato la lunghezza del giorno per fermarsi ad ascoltare. Presentatosi in abiti dimessi, il palliativista sembra quasi chiedere scusa per essere li, pare raccogliere le sue ultime energie e, con ampie volute nel cielo del suo pensiero, allapiomba dritto sulla preda.