Festa del Cinema di Roma. Premio Film Impresa annuncia Caterina Caselli come Presidente di Giuria

L'annuncio è stato fatto nel corso di un evento che è appena andato in scena presso lo spazio LAZIO TERRA DI Cinema della REGIONE LAZIO – AuditoriumArte, Auditorium Parco della Musica nell'ambito della Festa del Cinema di Roma. Tra i protagonisti Lorenza Lei, Giampaolo Letta e Mario Sesti. Nell'occasione è anche stato lanciato ufficialmente il regolamento che permetterà alle imprese di presentare le opere candidate al concorso 2025 La terza edizione del Premio Film Impresa è ufficialmente entrata nel vivo questo pomeriggio durante Festa del Cinema di Roma. Si è da poco infatti concluso il talk "Il Cinema come Industria" l'evento ospitato presso lo spazio LAZIO TERRA DI Cinema della REGIONE LAZIO – AuditoriumArte, Auditorium Parco della Musica, durante il quale è stato reso noto che Caterina Caselli presiederà la Giuria della prossima edizione in programma nel 2025.

