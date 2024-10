Festa del Cinema di Roma ‘Never Too Late’ | ad Alice nella Città prima serie ambientalista italiana

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Cinque adolescenti in uno scenario distopico, in cui l’umanità è separata dalla natura, sfidano il potere per riprendersi il futuro e cambiare il corso del loro destino. Sono loro i protagonisti diToo, lapresentata in antead, la sezione autonoma e parallela delladeldie dal 22 novembre su RaiPlay. “Sono le nuove generazioni che ci stanno sensibilizzando a responsabilizzarci sul tema dell’ambiente. Gli adulti hanno ignorato troppo a lungo qualcosa che deve interessarci e che non può più aspettare”. Così all’Adnkronos i registi Lorenzo Vignolo e Salvatore De Chirico che portano sul piccolo schermo 10 episodi ambientati nel 2046, in cui i livelli di anidride carbonica nell’atmosfera sono aumentati vertiginosamente e il pianeta soffre per la mancanza di ossigeno.