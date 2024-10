Eleonora Giorgi parla del tempo che le resta e del suo funerale (Di sabato 19 ottobre 2024) Da quando ha annunciato di avere un tumore al pancreas a inizio anno, Eleonora Giorgi ha sempre raccontato tutti i passi del suo percorso, spesso tortuoso. L’attrice, in una lunga intervista sull’ultimo numero di Vanity Fair, ha parlato apertamente del tempo che le resta. La donna vive con l’incertezza del suo futuro e proprio per questo ha capito quali siano le cose davvero importanti nella vita. Eleonora Giorgi ha anche svelato cosa vorrebbe al suo funerale. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Pomeriggio 5”, choc sulla famosa cantante: Myrta senza parole Leggi anche: La giovane attrice italiana è incinta: l’annuncio sui social Eleonora Giorgi parla del tempo che le resta In un’intensa intervista con Simone Marchetti, Eleonora Giorgi ha voluto sottolineare l’importanza del tempo. “Il tempo che resta è vita. Poi non è importante il quanto, ma il come. Tvzap.it - Eleonora Giorgi parla del tempo che le resta e del suo funerale Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Da quando ha annunciato di avere un tumore al pancreas a inizio anno,ha sempre raccontato tutti i passi del suo percorso, spesso tortuoso. L’attrice, in una lunga intervista sull’ultimo numero di Vanity Fair, hato apertamente delche le. La donna vive con l’incertezza del suo futuro e proprio per questo ha capito quali siano le cose davvero importanti nella vita.ha anche svelato cosa vorrebbe al suo. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Pomeriggio 5”, choc sulla famosa cantante: Myrta senza parole Leggi anche: La giovane attrice italiana è incinta: l’annuncio sui socialdelche leIn un’intensa intervista con Simone Marchetti,ha voluto sottolineare l’importanza del. “Ilcheè vita. Poi non è importante il quanto, ma il come.

Eleonora Giorgi parla del suo funerale e del tempo che le resta - Anche all’oncologo ho detto che non voglio fare cure che mi devastano, dove la medicina mi ammala. twitter. Non si è accorto che non ho più i capelli. Digli che divento un angelo e che lo proteggerò. Poi non è importante il quanto, ma il come. Voglio arrivare ad un’uscita di scena in ordine. Come si spiega ad un bambino piccolo come mio nipote quello che sto attraversando? Il problema grosso è ... (Biccy.it)

La malattia di Eleonora Giorgi - e il ricatto del giornalismo confessionale - Li ho visti, quando poi toccava a loro, fare più o meno le stesse cose su cui si erano detti matiparisti. O forse sì, possiamo. Al diritto al raccontarcela. E, se vedo qualcuno parlare al mondo della propria morte imminente, proprio non riesco a dire ah io no, io morirei con discrezione, io non mi farei fotografare a immagine della mia diagnosi, non è il mio stile. (Linkiesta.it)

Eleonora Giorgi : «Parlare del mio tumore è stato liberatorio. Ciò che conta è quello che voglio ora : stare con i miei figli - con la mia famiglia - con gli affetti» - Eleonora Giorgi racconta perché parlare del suo tumore la sta salvando: «Ciò che conta è quello che voglio ora: stare con i miei figli, con la mia famiglia, con gli affetti. Perdere i capelli mi ha insegnato che vedere il lato positivo è una forma di grande libertà ». (Vanityfair.it)