Dominik Mysterio:"Ho ho qualche conto in sospeso con Jey Uso" possibile sfida per il WWE Intercontinental Championship?

Nell'episodio del 23 settembre di Monday Night RAW, Jey Uso ha finalmente vinto il titolo Intercontinentale e ora ha un grande bersaglio sulla schiena, poiché sembra che Dominik Mysterio abbia lasciato intendere di volerlo sfidare. Negli ultimi mesi, Dominik Mysterio e i Judgment Day sono stati coinvolti in una faida contro Rhea Ripley e Damian Priest. A Bad Blood, Liv Morgan ha difeso con successo il WWE Women's World Championship contro Ripley, mentre Damian Priest ha sconfitto Finn Balor.

Jey Uso nel mirino di Dominik Mysterio: Nuova rivalità in arrivo?

Durante un'intervista con Adam Barnard per "Foundation Radio", a Dominik Mysterio è stato chiesto del futuro dei Judgment Day. Ha accennato a una possibile sfida per il WWE Intercontinental Championship di Jey Uso.

