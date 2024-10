Cresce l’uso del satellite, in Italia più di 15 milioni di persone guardano la televisione usando la parabola (Di sabato 19 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Più di sei milioni di famiglie in Italia, pari a 15 milioni di individui, hanno un decoder satellitare per la ricezione dei programmi televisivi, gratuiti o a pagamento – E’ questo uno dei principali risultati di una elaborazione dello studio Frasi sui dati Auditel che fa luce su uno dei sistemi di ricezione solitamente meno considerati nel panorama dell’offerta televisiva Italiana. Eppure gli utenti abituali dell’offerta satellitare rappresentano un profilo interessante: quasi il 20% si situa nella fascia di età tra i 45 e i 54 anni e quasi il 60% è tra le famiglie economicamente più agiate. Unlimitednews.it - Cresce l’uso del satellite, in Italia più di 15 milioni di persone guardano la televisione usando la parabola Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Più di seidi famiglie in, pari a 15di individui, hanno un decoder satellitare per la ricezione dei programmi televisivi, gratuiti o a pagamento – E’ questo uno dei principali risultati di una elaborazione dello studio Frasi sui dati Auditel che fa luce su uno dei sistemi di ricezione solitamente meno considerati nel panorama dell’offerta televisivana. Eppure gli utenti abituali dell’offerta satellitare rappresentano un profilo interessante: quasi il 20% si situa nella fascia di età tra i 45 e i 54 anni e quasi il 60% è tra le famiglie economicamente più agiate.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - più di 8 milioni di italiani vivono in zone a rischio frane e alluvioni - "Siamo un Paese a rischio. . Sono in gioco vite umane, attività economiche, il nostro patrimonio culturale", avverte il presidente di Confartigianato Marco Granelli. 707. Sono i numeri contenuti in una rilevazione sui rischi idrogeologici che Confartigianato presenterà nell’ambito della Settimana per l’energia e la sostenibilità, tra il 21 e il 27 ottobre. (Tg24.sky.it)

Maltempo : 600mila imprese e 8 - 1 milioni di italiani a rischio frane e alluvioni - L’allarme sui rischi idrogeologici che minacciano gli italiani è contenuto in una rilevazione che Confartigianato presenta durante la Settimana per l’energia e la sostenibilità organizzata dal 21 al 27 ottobre con 65 eventi in tutta Italia per fare il punto sulle prospettive della transizione green. (Ildenaro.it)

E-commerce - boom di regali online per gli italiani : 50 milioni di acquisti in più per Natale 2024 - Una ricerca condotta da OnePoll per DS Smith, azienda leader nel settore del packaging sostenibile, stima che gli italiani effettueranno ben 51,3 milioni di acquisti in più tramite piattaforme e-commerce rispetto agli anni precedenti. Per gestire i 51,3 milioni di regali extra comprati online, si stima saranno necessari oltre 500mila viaggi in più per le consegne. (Iltempo.it)