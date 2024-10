Conte: “Governo assente in piazza, convochi Stellantis” (Di sabato 19 ottobre 2024) ROMA – “Credo che sia assolutamente necessario che il Governo prenda in mano la situazione sull’automotive e chiami Stellatis per chiarire le strategie imprenditoriali per l’Italia, perché quello che abbiamo capito ascoltando Tavares in Parlamento è che non hanno assolutamente un piano se non incentivi da parte dello Stato”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, arrivando in piazza del Popolo a Roma, alla manifestazione dei metalmeccanici sulla vertenza Stellantis. E ha aggiunto: “Oggi il Governo non c’è e Meloni l’altro giorno in Parlamento non ha parlato di Stellantis”. L'articolo Conte: “Governo assente in piazza, convochi Stellantis” L'Opinionista. Lopinionista.it - Conte: “Governo assente in piazza, convochi Stellantis” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di sabato 19 ottobre 2024) ROMA – “Credo che sia assolutamente necessario che ilprenda in mano la situazione sull’automotive e chiami Stellatis per chiarire le strategie imprenditoriali per l’Italia, perché quello che abbiamo capito ascoltando Tavares in Parlamento è che non hanno assolutamente un piano se non incentivi da parte dello Stato”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, arrivando indel Popolo a Roma, alla manifestazione dei metalmeccanici sulla vertenza. E ha aggiunto: “Oggi ilnon c’è e Meloni l’altro giorno in Parlamento non ha parlato di”. L'articolo: “in” L'Opinionista.

