Cobra Kai | Lewis Tan entra nel cast dell’ultima stagione

L'ultima parte della sesta stagione di Cobra Kai ha aggiunto al cast Lewis Tan, attore noto per Mortal Kombat. Con il film Karate Kid Legends in arrivo, e la prima parte della sesta stagione già su Netflix, la serie tv di successo Cobra Kai si appresta a dire addio al grande pubblico con la sua ultima parte. In attesa di novità sul rilascio degli ultimi episodi dal colosso dello streaming, il cast ha dato il suo benvenuto ad alcuni nuovi attori. Deadline, infatti, ha confermato che Lewis Tan (Mortal Kombat), Patrick Luwis (Rebel Moon) e Rayna Vallandingham si sono uniti al cast. Tan si unisce al cast come Sensei Wolf, un personaggio che suona sicuramente molto intrigante. Luwis, nel frattempo, dovrebbe essere Axel Kovacevic, mentre Vallandingham è Zara Malik.

