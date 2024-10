Città del futuro. I temi attuali visti dai giovani (Di sabato 19 ottobre 2024) Appuntamento con Politics Hub, associazione di under 30 impegnata ad attivare la partecipazione politica e sociale dei giovani, martedì alle 21 nella sala Giare di Villa Jucker: qui, in collaborazione con Liceali Sempre e Famiglia Legnanese e in occasione del centenario di Legnano, i giovani di Politics Hub discuteranno dell’evoluzione e del futuro della Città. La serata verterà intorno a quattro tematiche fondamentali per la Città: sport, imprese, istruzione e terzo settore. A discuterne saranno rappresentanti ed esperti di ciascuna area: Maurizio Carminati, presidente di Confindustria Alto Milanese; Ornella Ferrario, presidente di Liceali Sempre nonché ex docente e vicepreside del liceo Galilei di Legnano; Ilaria Chimento, vicepresidente di Politics Hub APS e Luca Roveda, presidente della U.S. Legnanese 1913.P.G. Ilgiorno.it - Città del futuro. I temi attuali visti dai giovani Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Appuntamento con Politics Hub, associazione di under 30 impegnata ad attivare la partecipazione politica e sociale dei, martedì alle 21 nella sala Giare di Villa Jucker: qui, in collaborazione con Liceali Sempre e Famiglia Legnanese e in occasione del centenario di Legnano, idi Politics Hub discuteranno dell’evoluzione e deldella. La serata verterà intorno a quattro tematiche fondamentali per la: sport, imprese, istruzione e terzo settore. A discuterne saranno rappresentanti ed esperti di ciascuna area: Maurizio Carminati, presidente di Confindustria Alto Milanese; Ornella Ferrario, presidente di Liceali Sempre nonché ex docente e vicepreside del liceo Galilei di Legnano; Ilaria Chimento, vicepresidente di Politics Hub APS e Luca Roveda, presidente della U.S. Legnanese 1913.P.G.

