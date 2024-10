Bologna, Italiano: «Buttati altri due punti, paghiamo sempre il primo errore…» (Di sabato 19 ottobre 2024) Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, nel post partita della sfida di Serie A contro il Genoa. Tutti i dettagli Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn nel post partita di Genoa-Bologna, terminata 2-2. 2 punti Buttati – «Sapete che non parlo mai di episodi ma quella palla scappata dai piedi di Casale che ha riaperto Calcionews24.com - Bologna, Italiano: «Buttati altri due punti, paghiamo sempre il primo errore…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Le parole di Vincenzo, allenatore del, nel post partita della sfida di Serie A contro il Genoa. Tutti i dettagli Vincenzoha parlato a Dazn nel post partita di Genoa-, terminata 2-2. 2– «Sapete che non parlo mai di episodi ma quella palla scappata dai piedi di Casale che ha riaperto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Genoa-Bologna 2-2 - Italiano : “Due punti persi che sarebbero stati meritatissimi” - Dovremo essere più attenti, ma oggi i ragazzi non hanno avuto superficialità”. Non penso che i ragazzi avessero in mente di aver già vinto la partita. . “Non portiamo a casa due punti che sarebbero stati meritatissimi per quanto fatto nel primo tempo. The post Genoa-Bologna 2-2, Italiano: “Due punti persi che sarebbero stati meritatissimi” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Genoa-Bologna 2-2 - Italiano : “Due punti persi che sarebbero stati meritatissimi” - . Ora bisogna alzare l’attenzione. Lo ha detto Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, in conferenza stampa dopo il pareggio beffa in casa del Genoa: “La Champions? Come ogni partita ci darà spunti di riflessione. Dovremo essere più attenti, ma oggi i ragazzi non hanno avuto superficialità”. Non siamo stati in grado di gestire al meglio il doppio vantaggio, però alla fine due episodi hanno ... (Sportface.it)

Bologna - Italiano amaro : "Abbiamo perso due punti" - Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, parla in conferenza stampa dopo il pareggio per 2-2 con il Genoa, dopo che la sua squadra era stata... (Calciomercato.com)