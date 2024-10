Bergamonews.it - Bergamo, 500 nuovi alberi e arbusti al Villaggio degli Sposi e a Grumello del Piano

(Di sabato 19 ottobre 2024). È iniziata venerdì (18 ottobre) nel quartierela messa a dimora, in collaborazione con Ersaf, dinelle aree verdi colpite dall’Anoplophora glabripennis, insetto noto come tarlo asiatico. Dopo i 204 abbattimenti effettuati a febbraio in conformità con la direttiva regionale, è stato avviato un progetto di compensazione che prevede la messa a dimora di circa 500 esemplari tra. Le specie selezionate sono diverse e sono state scelte per promuovere la biodiversità, evitando quelle più vulnerabili all’attacco del tarlo. Tra le piante piantumate troviamo Celtis Australis, Cercis Siliquastrus, Gingko Biloba, Sophora japonica, Liriodendron tulipifera e Prunus avium.