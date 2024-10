Baseball: Italia sconfitta dagli Spartans della University of Tampa nella prima partita oltreoceano (Di sabato 19 ottobre 2024) Si è giocata la prima delle due partite che l’Italia ha in programma contro gli Spartans, University of Tampa, che sono i campioni della Division II di NCAA (Sunshine State Conference). Un match, questo, terminato con il punteggio di 4-3 a sfavore degli azzurri, che si erano già preparati per il match con un confronto intersquad nei giorni scorsi. Passeranno solo ventiquattr’ore per la rivincita con gli stessi avversari nell’ambito delle Club Italia LA28 College Series. Nei primi tre inning non succede fondamentalmente nulla di particolare da una parte o dall’altra, sia per merito del partente di Tampa C.J. Williams che di un buonissimo Matteo Bocchi, e poi dei rispettivi rilievi Jake Stipp e Francesco Pomponi. Oasport.it - Baseball: Italia sconfitta dagli Spartans della University of Tampa nella prima partita oltreoceano Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Si è giocata ladelle due partite che l’ha in programma contro gliof, che sono i campioniDivision II di NCAA (Sunshine State Conference). Un match, questo, terminato con il punteggio di 4-3 a sfavore degli azzurri, che si erano già preparati per il match con un confronto intersquad nei giorni scorsi. Passeranno solo ventiquattr’ore per la rivincita con gli stessi avversari nell’ambito delle ClubLA28 College Series. Nei primi tre inning non succede fondamentalmente nulla di particolare da una parte o dall’altra, sia per merito del partente diC.J. Williams che di un buonissimo Matteo Bocchi, e poi dei rispettivi rilievi Jake Stipp e Francesco Pomponi.

