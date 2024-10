Autorete di Gila e la Juve batte 1-0 la Lazio (Di sabato 19 ottobre 2024) I biancocelesti regalano tre punti ai bianconeri che agganciano il Napoli TORINO - La Juventus ha battuto 1-0 la Lazio nella gara dell'ottava giornata giocata stasera all'Allianz Stadium di Torino. Bianconeri che hanno agganciato il Napoli al primo posto in classifica. Avvio di gara molto tattico e Ilgiornaleditalia.it - Autorete di Gila e la Juve batte 1-0 la Lazio Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) I biancocelesti regalano tre punti ai bianconeri che agganciano il Napoli TORINO - Lantus ha battuto 1-0 lanella gara dell'ottava giornata giocata stasera all'Allianz Stadium di Torino. Bianconeri che hanno agganciato il Napoli al primo posto in classifica. Avvio di gara molto tattico e

