Allagamenti in Friuli Venezia Giulia: criticità a Caneva e Sacile a causa delle forti piogge

Le intense precipitazioni che hanno colpito il Friuli Venezia Giulia nelle ultime ore hanno causato gravi Allagamenti nella zona di Caneva e Sacile. Il maltempo ha portato a seri disagi, con edifici e scantinati allagati e un innalzamento significativo dei livelli dei fiumi. È fondamentale analizzare l'impatto degli eventi atmosferici, le risposte delle autorità e le previsioni per il fine settimana.

Allagamenti nel comune di Caneva e Sacile

Ieri, il comune di Caneva ha registrato Allagamenti importanti, in particolare nella frazione di Fratta, a causa delle piene del Fiume Meschio e del Fiume Livenza, insieme a una rete di rogge e rii minori che hanno contribuito a questa emergenza. La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un'allerta meteo, segnalando le problematiche locali legate alle condizioni climatiche sfavorevoli.

