Albania, le avvocate di Asgi: "La sentenza è una bocciatura a tutti gli effetti dell'intera operazione" (Di sabato 19 ottobre 2024) "È una giornata storica". A dichiararlo è Lucia Gennari, avvocata dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (Asgi) e una degli avvocati del collegio difensivo di una delle persone trattenute in Albania, al termine dell'udienza che ha visto il Tribunale di Roma non convalidare il trattenimento per i 12 richiedenti asilo che in questo momento si trovano ancora rinchiusi a Gjader, centro voluto dal Governo italiano per gestire l'immigrazione. "Ora le persone devono essere riportate in Italia", continua Gennari che ha seguito la vicenda insieme a un gruppo di avvocati e avvocate, tra cui Gennaro Santoro e Ginevra Maccarrone. Secondo la sentenza infatti, le 12 persone che nei giorni scorsi erano state portate nel centro in Albania dalla nave della Marina militare Libra, ora dovranno essere liberate.

