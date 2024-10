Achille Costacurta rompe il silenzio sui suoi genitori: parole da brividi (Di sabato 19 ottobre 2024) Social. Achille Costacurta rompe il silenzio sui suoi genitori: parole da brividi. Achille Costacurta è un figlio d’arte, i suoi genitori sono l’ex Miss Italia Martina Colombari e l’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta. Achille è stato spesso al centro di polemiche a causa di alcuni suoi comportamenti non sempre appropriati, di cui anche mamma Martina Colombari ne aveva parlato durante la sua ospitata al podcast di Diletta Leotta Mamma Dilettante. Ora il ragazzo ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti. Tvzap.it - Achille Costacurta rompe il silenzio sui suoi genitori: parole da brividi Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Social.ilsuidaè un figlio d’arte, isono l’ex Miss Italia Martina Colombari e l’ex difensore del Milan Alessandroè stato spesso al centro di polemiche a causa di alcunicomportamenti non sempre appropriati, di cui anche mamma Martina Colombari ne aveva parlato durante la sua ospitata al podcast di Diletta Leotta Mamma Dilettante. Ora il ragazzo ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti.

“Cosa ho avuto davvero”. Achille Costacurta choc : per la prima volta racconta cosa gli è successo - L'articolo “Cosa ho avuto davvero”. In questi mesi, papà Billy e mamma Martina non hanno mai nascosto i problemi del figlio. Soltanto quando cresci scopri che tutto quello che fanno per te lo fanno per uno scopo: per il tuo bene. Achille racconta di aver affrontato una sorta di periodo di ‘disintossicazione’ da questi strumenti: “È stato un periodo durissimo, che ho affrontato e superato ... (Caffeinamagazine.it)

Achille Costacurta : “Ho affrontato un periodo di dipendenza durissimo” - co/37yQ32SacM — BICCY. Una vera e proprio dipendenza. . C’è voluto del tempo, sono stato aiutato e ne sono uscito. Trascorrevo le mie giornate a letto, con il telefonino in mano, a navigare sui profili altrui per vedere quello che facevano. È stato un periodo durissimo, che ho affrontato e superato anche grazie all’aiuto dei miei genitori che mi hanno capito e supportato. (Biccy.it)

