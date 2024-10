WWE: Jesse Ventura sarà presente a Saturday Night’s Main Event (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il prossimo 14 dicembre si terrà Saturday Night’s Main Event, speciale che andrà in onda su NBC. La WWE ha deciso di riportare in vita il format, con 4 speciali l’anno, e secondo le indiscrezioni la federazione è intenzionata puntare molto su questi appuntamenti. Recentemente Jesse Ventura è apparso a Raw e per lui si parla di un nuovo contratto da leggenda. L’ex governatore apparirà a Saturday Night’s Main Event. Quale ruolo? Secondo quanto evidenziato dal Wrestling Observer Newsletter, Jesse Ventura apparirà a Saturday Night’s Main Event il prossimo 14 dicembre. Dave Meltzer ha evidenziato che al momento non è ancora chiaro quale sarà esattamente il suo ruolo, ma è probabile che prenda parte ad un qualche segmento o che si sieda al tavolo di commento per un match. Zonawrestling.net - WWE: Jesse Ventura sarà presente a Saturday Night’s Main Event Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il prossimo 14 dicembre si terrà, speciale che andrà in onda su NBC. La WWE ha deciso di riportare in vita il format, con 4 speciali l’anno, e secondo le indiscrezioni la federazione è intenzionata puntare molto su questi appuntamenti. Recentementeè apparso a Raw e per lui si parla di un nuovo contratto da leggenda. L’ex governatore apparirà a. Quale ruolo? Secondo quanto evidenziato dal Wrestling Observer Newsletter,apparirà ail prossimo 14 dicembre. Dave Meltzer ha evidenziato che al momento non è ancora chiaro qualeesattamente il suo ruolo, ma è probabile che prenda parte ad un qualche segmento o che si sieda al tavolo di commento per un match.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WWE : Kevin Owens e Randy Orton potrebbero affrontarsi a Saturday Night’s Main Event - Arrivano ora alcune voci sul possibile main event della serata. Secondo le indiscrezioni, la WWE intende puntare molto su questi speciali gestendoli al pari di un PLE. In questa ottica si spiega anche l’utilizzo dei filmati delle telecamere o delle riprese dei fan. Il giornalista ha evidenziato anche che la WWE intende presentare questa faida come un “shoot-style”, come se si trattasse di un ... (Zonawrestling.net)

WWE : Si punta molto su Saturday Night’s Main Event - gli speciali saranno gestiti con cura - Come i PLE Seconda quanto evidenziato da PWInsider, la WWE intende prestare molta cura al Saturday Night’s Main Event. Ricordiamo che il Saturday Night’s Main Event andò in onda tra il 1985 ed il 1992 per poi tornare per un breve periodo tra il 2006 ed il 2008. Come sappiamo, la WWE ha deciso di riportare in vita Saturday Night’s Main Event e lo farà sulla base di un accordo con NBC ... (Zonawrestling.net)

WWE : Alla grande le vendite per il ritorno di Saturday Night’s Main Event - già quasi tutto esaurito - 254 biglietti già venduti 824 biglietti ancora disponibili La WWE utilizzerà il suo setup standard per il palco, ma c’è la possibilità di aumentare la capacità con una configurazione diversa. Il leggendario evento Saturday Night’s Main Event sta per fare un ritorno trionfale quest’anno, segnando un momento significativo nella storia della WWE. (Zonawrestling.net)