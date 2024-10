Vinciamo tutti insieme

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel teatro dell’economia umanistica, l’Homo Oeconomicus, l’egoista che tende a massimizzare la propria utilità, non è più il protagonista assoluto. Fa irruzione sulla scena l’Homo Socialis la cui propensione all’altruismo è un valore aggiunto decisivo per il bene comune della società. Secondo David Sloan Wilson, biologo dell’evoluzione, nelle comunità in cui l’altruismo è fortemente radicato nel tessuto sociale, i gruppi altruistici hanno nel corso del tempo la meglio su quelli egoistici. Nel chiuso dell’individualismo, la mano manageriale e finanziaria dell’egoismo afferra il bastone. In un ambiente aperto e soggetto al cambiamento, la mano dell’innovazione generatrice di altruismo tiene una carota coltivata nel giardino della comunità in continua evoluzione. Il bastone simboleggia la concorrenza velenosa nel segno ‘io vinco, tu perdi’.