Uomini e Donne: Brando Ephrikian stupito dal messaggio di Raffaella Scuotto sulla rottura: la sua reazione (Di venerdì 18 ottobre 2024) Brando Ephrikian ha rotto il silenzio sulla fine della relazione con Raffaella Scuotto nata a Uomini e Donne, confermando la rottura e mostrando il suo disappunto per quanto accaduto. Dopo aver conosciuto Raffaella durante la sua esperienza da tronista, Brando ha espresso la sua sorpresa per la piega che la relazione ha preso, definendo "assurde ed infondate" alcune accuse a lui rivolte. Nel suo messaggio, ha difeso i suoi valori, dichiarando di non accettare diffamazioni gratuite. Ha chiesto rispetto per il momento delicato, aggiungendo che spera che l'amore possa avere la meglio e che il tempo dimostri la sua sincerità. News Uomini e Donne: Brando Ephrikian esprime il suo stupore per la rottura Brando Ephrikian ha condiviso pubblicamente il suo stupore riguardo la fine della storia d'amore con Raffaella Scuotto.

Uomini e donne - è finita tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto - la segnalazione : “Aveva un’altra storia” - L’ex corteggiatrice ha dichiarato che desiderava comunicare personalmente ai suoi fan della rottura con Brando, perché fin dall’inizio la loro storia era nata sotto i riflettori e non voleva che fossero altri a rivelare come stavano le cose tra lei e l’oramai ex fidanzato. In estate i due hanno condiviso un romantico viaggio all’estero, in occasione del compleanno di Brando e in ... (Metropolitanmagazine.it)

Uomini e Donne - Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si sono lasciati : "Questo è un momento delicato" - Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si sono lasciati: la coppia nata negli studi di Uomini e Donne sembrerebbe aver preso strade diverse. Ad annunciarlo è stato un messaggio sui social dell'ex corteggiatrice. (Comingsoon.it)

“Ci siamo lasciati”. Brando e Raffaella di Uomini e Donne - l’annuncio : “Situazione molto delicata” - Si tratta infatti di una delle coppie più amate del programma di Canale 5. Tutto ciò che ho vissuto è stato reale e sincero, e l’avete vissuto insieme a me”. L’annuncio è stato dato dalla fotomodella napoletana sul suo profilo Instagram: “La nostra storia è nata sotto gli occhi di tutti voi e voglio che sappiate, direttamente da me, che a seguito di vari episodi successi, Io e Brando non stiamo ... (Caffeinamagazine.it)