Un giornale nuovo per i nuovi maschi

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Cinque anni fa non lavoravo per GQ, di cui ho adesso pro tempore l’onore di dirigere l’edizione italiana, però mi ricordo molto bene di una sua copertina dell’epoca. Era il GQ americano, il primo di sempre e il più rilevante storicamente, e sotto la testata faceva bella vista Pharrell Williams, la star più multidisciplinare della nostra epoca, con una lunga mantella gialla a coprirgli il corpo e uno strillo che diceva: The New Masculinity Issue, ovvero il numero dedicato a una nuova mascolinità. Era tutto molto diverso rispetto all’idea che molti di noi avevano del magazine, e cioè la più autorevole rivista del mondo dedicata alle passionili, eppure mi sembrava tutto così in sintonia rispetto ai tempi che stavamo vivendo.