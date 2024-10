Liberoquotidiano.it - Ue, Saraceno (Ofce): "Possiamo avere un'Europa diversa da quella di oggi"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Treviso, 18 ott. - (Adnkronos) - "Viviamo in un mondo in cui è difficile pensare che uno stato europeo, che sia l'Italia, la Francia o la Germania, possa da solo far fronte alle sfide globali. Dobbiamo ragionare in una dimensione europea, non ci sono le risorse per faremente. È, però, possibile immaginare un'daavuta fino ad”. Così Francesco, vice direttore dell', centro di ricerca in economia di Sciences Po a Parigi, durante il panel dal titolo “Un'altraè possibile? La governance europea e il suo futuro” ospitato all'interno di StatisticAll, il festival della statistica e della demografia in corso a Treviso.